Данія продовжила локдаун до 7 лютого

Уряд Данії продовжив карантин в країні до 7 лютого. Таке рішення було прийнято у зв'язку зі швидким розповсюдженням нового штаму коронавірусу, який вперше був виявлений у Великій Британії.

Про це повідомляє The Local.

Як повідомляється, коронавірусні обмеження включають закриття шкіл, університетів і другорядних магазинів, а також вимогу, щоб більшість людей працювали з дому, де це можливо. Крім того, забороняється збиратися людям групами більше 5 осіб. Також в Данії на три тижні продовжені обмеження на поїздки.

Зазначається, що "британський" коронавірус B117 є ключовою причиною занепокоєння влади та рішення про продовження обмежень. Сьогодні в Данії виявили 208 випадків мутованого вірусу.

В останній тиждень 2020 року цей штам становив 2,4% позитивних тестів на COVID-19. У перший тиждень 2021 року цей показник зріс до 3,6%.

Нагадаємо, у Данії у суботу пройшли демонстрації проти карантинних обмежень через COVID-19. Поліція втрутилася у них після того, як протестуючі почали кидати в правоохоронців салюти та порожні пляшки. Заарештували дев'ять осіб.

Також РБК-Україна писало, що у Данії готуються ввести паспорти вакцинації на тлі боротьби з коронавірусом.