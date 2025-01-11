Дания частно направила команде Трампа предложения по Гренландии, - Axios

Издание пишет, что недавний отказ Трампа исключить применение военной силы для взятия под контроль Гренландии был фактически угрозой вторжения в давнего союзника по НАТО. Эти комментарии заставили Копенгаген и многие других столицы Европы врасплох.

В частности, Трамп заявлял, что контроль над Гренландией, крупнейшим островом в мире с необходим для национальной безопасности США в отношениях с Россией и Китаем. В свою очередь изменение климата открывают Арктику для конкуренции между сверхдержавами, а также может облегчить освоение минеральных богатств Гренландии.

И хоть остров в значительной степени автономен, но Дания сохраняет за собой ответственность за оборону. Так, по словам источников Axios, датское правительство хочет убедить Трампа, в том числе посредством переданных на этой неделе сообщений его советникам, что опасения избранного президента США по поводу безопасности модно решить, не заявляя о своих правах на Гренландию для Соединенных Штатов.

Один европейский дипломат сказал изданию, что Дания широко рассматривается как один из ближайших союзников США в ЕС, и никто не мог себе представить, что она станет первой страной, с которой Трамп вступит в конфликт.

Источники сообщили, что датское правительство хочет избежать публичного столкновения с новой администрацией США, и попросили членом команды Трампа разъяснить, что именно имел ввиду избранный президент в своих комментариях на этой неделе.

В переданных сообщениях правительство Дании ясно дало понять, что Гренландия не продается, но выразило готовность обсудить любые другие запросы США в отношении острова.

Так, у США уже есть военная база в Гренландии и соглашение с Данией от 1951 года о защите острова, в соответствии с котором можно было бы легко обсудить увеличение численности американских войск.

Кроме того, датские официальные лица уже заявили, что изучают дальнейшие меры по увеличению инвестиций в военную инфраструктуру и потенциал Гренландии в консультации с гренлансдким правительством.

Теперь главный вопрос заключается в том, будет ли Трамп доволен заключением сделаем с Данией и объявлением о победе, либо же его истинная миссия - стать первом президентом за 80 лет, который получит новые территории для США.

Axios добавило, что остров Гренландия играл ключевую роль в обороне НАТО и США во время холодной войны, являясь частью системы раннего оповещения для обнаружения советских подводных лодок или потенциальных ракет.