Дания планирует предоставить Украине первые танки Leopard 1 в течение весны

Дания рассчитывает, что первая партия Leopard 1 в рамках данско-немецко-нидерландского проекта по передаче танков будет отправлена украинцам в течение весны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполняющего обязанности министра обороны Дании Троэльса Лунд Поульсена.

С таким заявлением он выступил по результатам посещения немецкого предприятия Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG), занимающегося подготовкой танков Leopard 1 для Украины.

"Я очень рад, что посетил FFG. Я был там, чтобы убедиться, что работа по подготовке танков Leopard 1 для Украины продвигается, чтобы мы могли как можно быстрее их запустить. Я горжусь тем, что Дания в сотрудничестве с другими странами поддерживает украинскую борьбу за свободу и мы надеемся, что сможем доставить первые танки в Украину в течение весны", - заявил Поульсен.

В ведомстве напомнили, что при широкой поддержке парламента Дании правительство начало сотрудничество с Германией и Нидерландами, чтобы передать Украине не менее 100 танков Leopard 1.

"Дания начала проект по модернизации большого количества танков Leopard 1A5 совместно с Нидерландами и Германией в начале февраля. Первым этапом проекта является скорейшая поставка танков для двух батальонов - что эквивалентно примерно 80 танкам - в кратчайшие сроки", - отмечено на сайте Минобороны.

Ожидается, что первые танки будут готовы весной и будут использоваться для тренировок украинских военных. Также в рамках проекта Украине будут предложены обучение и тренировка по использованию танков, а также запасные части и комплект боеприпасов.

Напомним, недавно глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что Украина к лету получит до 25 единиц боевых танков Leopard 1, а к концу 2023 года Вооруженные силы Украины получат еще 80 единиц танков.

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