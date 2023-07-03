RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дания передаст Украине пакет финансовой помощи. На что потратят деньги

Фото: Флаг Дании (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Дания сегодня, 3 июля, объявила о пакете гражданской поддержки Украины. Его размер составляет чуть более 90 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Дании.

"Деньги пойдут на начало реконструкции школ, больниц и поликлиник, бомбоубежищ, водо-, тепло- и энергоснабжения, а также на поддержку населения, проживающего в районе боевых действий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание планируется уделить Николаеву. Цель пакета - удовлетворить насущные потребности украинцев, которые остались в стране во время войны, и одновременно создать возможность для многих перемещенных лиц вернуться в свои дома.

"Дания является одним из сильнейших партнеров Украины, и потребность в помощи для восстановления, к сожалению, огромна. Украинские дети должны иметь возможность ходить в школу, и жители должны иметь возможность получить необходимую медицинскую помощь в больнице, когда это необходимо, даже если война будет продолжаться", - сказал Министр по сотрудничеству в целях развития и глобальной климатической политики Дании Дэн Йоргенсен.

Помощь экономике

Пакет также включает средства для запуска украинской экономики. Через Инвестиционный фонд для развивающихся стран правительство создало в Украине механизм для инвестиций в реконструкцию ключевых секторов, таких как сельское хозяйство, энергетика и информационные технологии.

Программа развития Организации Объединенных Наций поддерживает экономическую активность и создание рабочих мест, в частности за счет увеличения поддержки ведения независимого бизнеса в Украине. Пакет поддержки подготовлен в тесном диалоге с Министром реконструкции Украины и Николаевской областной и местной властью.

Гуманитарная и экстренная помощь для Украины

Ден Йоргенсен сообщил, что Дания передает Украине гуманитарную помощь в районы, где население наиболее уязвимо и подвергается воздействию военных действий.

"Миллионы людей нуждаются в экстренной помощи, лекарствах и продовольствии, так же как необходимо разминировать шахты, чтобы мы могли получить припасы. Я особенно рад, что так много датских организаций гражданского общества готовы помочь в этой важной работе", - сказал министр.

Помощь от Дании

Украина в рамках военной помощи получит от Германии и Дании танки Leopard 1A5 уже в ближайшие недели.

Также недавно Дания выделила более 190 млн долларов, которые пойдут на закупку артиллерийских снарядов для Украины. В пакет помощи вошли ракеты для ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДанияВойна в Украине