Данія передасть Україні бронетранспортери та важкі міномети
Данія передасть нашим військовим 25 бронетранспортерів Piranha III. Також відправить важкі міномети М10 й тисячі мінометних снарядів для них.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Olfi.
Зазначається, що бронетранспортери Piranha, є сімейством колісних БТР, які розроблені компанією Mowag. Piranha III - застарілі моделі для Данії, оскільки сьогодні її армія застосовує Piranha V.
Окрім бронетранспортерів, до України направлять також й важкі міномети М10 та снаряди для них.
Як відзначає інше видання Army Recognition, Данія також погодила відправку гусеничних БТР M113.
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