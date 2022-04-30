Данія передасть Україні бронетранспортери та важкі міномети

Данія передасть нашим військовим 25 бронетранспортерів Piranha III. Також відправить важкі міномети М10 й тисячі мінометних снарядів для них.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Olfi .

Зазначається, що бронетранспортери Piranha, є сімейством колісних БТР, які розроблені компанією Mowag. Piranha III - застарілі моделі для Данії, оскільки сьогодні її армія застосовує Piranha V.

Окрім бронетранспортерів, до України направлять також й важкі міномети М10 та снаряди для них.

Як відзначає інше видання Army Recognition, Данія також погодила відправку гусеничних БТР M113.