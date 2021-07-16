ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Данія відкривається для українців: названа дата

Новость на русском →
Копенгаген, П'ятниця 16 липня 2021 19:19
Данія відкривається для українців: названа дата Фото: Данія з 17 липня відкривається для українців (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

З суботи, 17 липня, громадяни України зможуть в'їжджати на територію Данії. Однак для цього знадобиться негативний тест на коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби у Twitter.

"Данія відкривається для всіх типів подорожей українців вже завтра, 17 липня, з 16:00. Безвіз як у старі добрі часи", - написав він.

Зазначимо, що Данія внесла Україну до списку "жовтих" країн. Тому для в'їзду в Данію буде необхідний негативний тест на коронавірус, зроблений не більше ніж за 72 години до в'їзду на територію країни, або тест на антиген, зроблені не більше ніж за 48 годин.

При цьому по прибуттю в Данію необхідно буде здати ще один тест. Однак якщо мандрівник прибуде в країну літаком зробити тест можна буде безкоштовно прямо в аеропорту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дания туризм Дмитро Кулеба
NEWS
В РНБО анонсували посилення карантину в Україні
В РНБО анонсували посилення карантину в Україні
DAILY
Пустили під знесення. Чому в Києві активно знищують історичні будівлі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Пустили під знесення. Чому в Києві активно знищують історичні будівлі