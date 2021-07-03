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Данія обіграла Чехію і пробилася до півфіналу Євро вперше з 1992 року

Автор: Роман Тверденко

Збірна Данії пробилася до півфіналу Євро-2020. Вони обіграли в Баку Чехію, а далі зіграють з переможцем пари Україна - Англія.

Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Данці домінували в атаці зі старту матчу і напирала на ворота чехів. Це вилилося у швидкий гол Томаса Ділейні вже на 5-й хвилині.

Ситуація в першому таймі після цього сильно не змінювалася. Чехи шукали можливості загострити гру у штрафній Данії, але реальних моментів майже не було.

А ось під кінець першого тайму данці забили другий гол. Каспер Дольберг легко замкнув простріл від Йоакіма Меле.

У другому таймі Чехії вдалося швидко відігратися. На 49-й хвилині забив Патрік Шик.

У час, що залишився обидві команди загострювали гру біля чужих воріт, але швидше Данія була ближче до третього голу, ніж Чехія до того, щоб зрівняти рахунок.

У підсумку 2:1 і Данія пробилася в півфінал Євро вперше з 1992 року. Тоді вони стали чемпіонами Європи.

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Євро-2020