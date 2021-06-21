Данія і Бельгія вийшли в плей-офф з групи B на Євро. Росія вилетіла

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Росія-Данія 1:4. Данці заслужено перемогли і отримали путівку в плей-офф

Данська збірна дуже гідно виглядала протягом усього групового етапу. У матчі проти Фінляндії їх зломила ситуація з Крістіаном Еріксеном, Бельгія виявилася просто сильнішою командою. Сьогодні ж Данії вже нічого не заважало і вони зробили те, що повинні були зробити - розгромити Росію.

Данія була кращою протягом усього матчу на заповненому домашньому стадіоні Паркен. І забивала Данія виключно красиво. Перший гол забили в першому таймі. Забив Міккель Дамсгорд.

У другому таймі блискучий гол забив захисник Андреас Крістенсен, який завершив півхвилини потужного тиску на захист Росії ось цим ударом!

Збірна Данії перемогла 4:1 і завдяки поразці Фінляндії від напіврезервного складу Бельгії (0:2) стрибнула з останнього місця на друге.

В 1/8 фіналу Данія зіграє проти Уельсу. А переможець групи Бельгія чекає суперника з рейтингу третіх команд. Фінляндія опустилася на третє місце, у них співвідношення забитих і пропущених голів 1:3, а отже вони вже поступаються Україні в рейтингу третє команд, чотири з яких теж потраплять в плей-офф.

А Росія з однією перемогою та поганим співвідношенням голів (2:7) відправляється відпочивати.