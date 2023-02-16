По данным UkraineCasino, в течение 2022 года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей получила 667 заявок на лицензирование. Но лицензии получили только 50%

Из-за полномасштабного вторжения российских войск 24 февраля 2022 года большое количество направлений украинского бизнеса существенно пострадали. Особенно те, которые, как говорится, «не ко времени». Игорный бизнес, который был легализован только в 2020 году, оказался, на первый взгляд, именно таким направлением.

Однако после первых месяцев потрясений с начала войны индустрия начала достаточно быстро восстанавливаться. И если для людей, далеких от азартных игр, это осталось где-то «на фоне», то активные игроки точно видели ряд важных новостей от Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). По данным информ-проекта UkraineCasino, КРАИЛ сделала несколько серьезных шагов:

Вступила в организацию органов-регуляторов GREF.

Приняла участие в конференции Европейского форума регуляторов азартных игр.

Получила членство в Международной ассоциации регуляторов азартных игр.

Кроме того, Комиссия полностью разорвала все связи с россией и доносит до других регуляторов идею о необходимости сделать тот же шаг с их стороны.

Важно и то, что сейчас новые онлайн-казино в Украине активно лицензируются. Так, по информации того же портала UkraineCasino, в течение 2022 года КРАЙЛ получила 667 заявок на получение соответствующих лицензий. Из них 50% уже получили свои лицензии. И это — в условиях военного положения и активных боевых действий на территории страны. Некоторые из новых проектов уже попали в ТОП казино Украины и активно развиваются.

При этом следует отметить, что индустрия азартных игр все же переживает очень непростые времена. Во-первых, украинцы — в целом не очень азартная нация. А во-вторых, падение активности игроков было спровоцировано именно войной. Исследователи из UkraineCasino отмечают, что с начала года трафик онлайн-казино сократился на 80%. Со временем ситуация улучшилась, однако до показателей предвоенного периода еще далеко. Поэтому сейчас гемблинг-индустрия активно привлекает новых игроков, предоставляя бездепозитные бонусы, фриспины, бонусные средства за первое пополнение и т. п.

По мнению UkraineCasino, индустрия азартных игр в Украине еще должна пройти долгий путь развития и восстановления. Это обусловлено не только войной, но и тем фактом, что с 2009 по 2020 год деятельность онлайн-казино была запрещена на законодательном уровне. Однако после нашей победы большинство экспертов ожидают стремительного роста популярности гемблинг-индустрии и роста количества азартных игроков среди украинцев.

Сейчас же в UkraineCasino рекомендуют подходить к выбору онлайн-казино ответственно, проверять наличие соответствующих лицензий и детально изучать условия, которые предлагает та или иная гемблинг-платформа