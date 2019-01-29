Данилюк: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

ЦВК зареєструвала Данилюка кандидатом у президенти

Дата рождения: 26 сентября 1981 года (37 лет)

Партия: самовыдвиженец

Должность: член партии "Гражданское движение "Общее дело"

Семья: женат, двое детей

Данилюк на выборах 2019. Новости

Биография

Политическая деятельность

Семья

Данилюк на выборах 2019. Новости

28 января 2019 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала активиста Александра Данилюка кандидатом в президенты Украины на очередных президентских выборах, которые состоятся 31 марта 2019 года.

Биография

Александр Владимирович Данилюк родился 26 сентября 2019 года в Киеве, мама - врач, папа - ученый. Данилюк окончил Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана по специальности "Правоведение". В студенческие годы начал заниматься правозащитой.

Данилюк возглавлял правозащитную организацию "Правовое общество", был Уполномоченным по правам детей и молодежи при КМЦССМ КГГА.

С 2000 года Данилюк принимал активное участие в акциях оппозиции "Украина без Кучмы" и "Восстань, Украина!".

В 2004 году Данилюк возглавил Всеукраинский центр содействия предпринимательской деятельности, который занимается защитой индивидуальных и коллективных прав предпринимателей.

В 2008 году в рамках кампании "Киев без Черновецкого!" был инициатором иска о снятии действующего мэра с выборов за использование служебного положения.

В ноябре 2010 года Данилюк объявил себя генеральным координатором "Налогового Майдана".

Фото: Александр Данилюк (facebook.com/danylyuk)

В январе 2014 года во время Евромайдана активисты движения "Общее дело", координатором которого был Данилюк, заняли здание Министерства энергетики и угольной промышленности и Министерства юстиции, впоследствии здания освободили.

31 января 2014 года МВД объявило Данилюка в розыск. В феврале 2014 года Данилюк нелегально, пешком, пересек границу и уехал в Лондон. После победы Революции Достоинства 26 февраля 2014 года с Данилюка было снято подозрение в терроризме.

Политическая деятельность

Фото: Александр Данилюк (uk.wikipedia.org)

В июле 2014 года Данилюк сообщил, что его назначили советником министра обороны Украины Валерия Гелетея для реформирования Вооруженных сил и работы в сфере АТО.

Фото: Александр Данилюк (uk.wikipedia.org)

Семья

Жена и дети Данилюка являются гражданами Великобритании.