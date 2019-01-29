Данилюк: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

ЦВК зареєструвала Данилюка кандидатом у президенти
Дата рождения: 26 сентября 1981 года (37 лет)
Партия: самовыдвиженец
Должность: член партии "Гражданское движение "Общее дело"
Семья: женат, двое детей
Данилюк на выборах 2019. Новости
Александр Владимирович Данилюк родился 26 сентября 2019 года в Киеве, мама - врач, папа - ученый. Данилюк окончил Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана по специальности "Правоведение". В студенческие годы начал заниматься правозащитой.
Данилюк возглавлял правозащитную организацию "Правовое общество", был Уполномоченным по правам детей и молодежи при КМЦССМ КГГА.
С 2000 года Данилюк принимал активное участие в акциях оппозиции "Украина без Кучмы" и "Восстань, Украина!".
В 2004 году Данилюк возглавил Всеукраинский центр содействия предпринимательской деятельности, который занимается защитой индивидуальных и коллективных прав предпринимателей.
В 2008 году в рамках кампании "Киев без Черновецкого!" был инициатором иска о снятии действующего мэра с выборов за использование служебного положения.
В ноябре 2010 года Данилюк объявил себя генеральным координатором "Налогового Майдана".
Фото: Александр Данилюк (facebook.com/danylyuk)
В январе 2014 года во время Евромайдана активисты движения "Общее дело", координатором которого был Данилюк, заняли здание Министерства энергетики и угольной промышленности и Министерства юстиции, впоследствии здания освободили.
31 января 2014 года МВД объявило Данилюка в розыск. В феврале 2014 года Данилюк нелегально, пешком, пересек границу и уехал в Лондон. После победы Революции Достоинства 26 февраля 2014 года с Данилюка было снято подозрение в терроризме.
Фото: Александр Данилюк (uk.wikipedia.org)
В июле 2014 года Данилюк сообщил, что его назначили советником министра обороны Украины Валерия Гелетея для реформирования Вооруженных сил и работы в сфере АТО.
Фото: Александр Данилюк (uk.wikipedia.org)
Жена и дети Данилюка являются гражданами Великобритании.