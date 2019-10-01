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Данилюк розповів про причини звільнення з поста секретаря РНБО

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Данилюк заявив, що не бажав брати участь у "підкилимних іграх деяких персонажів"

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександр Данилюк заявив, що пішов з поста з власної ініціативи. Про це він розповів у коментарі виданню "Гордон".

За словами Данилюка, він пішов у відставку, не бажаючи брати участь у "підкилимних іграх деяких персонажів".

"Відхід з посади секретаря РНБО - моя ініціатива. Це було свідоме рішення, засноване на тому, що відбувається і як зараз формується політика. Мені просто не цікаві підкилимні ігри, якими займаються деякі персонажі", - заявив Данилюк.

За його словами, він пропонував Володимиру Зеленському кілька варіантів, які могли б виправити ситуацію, проте вони з президентом не прийшли до спільної позиції.

"Зараз буду визначатися, чим займатися далі. Надходять пропозиції, як правило, пов'язані з бізнесом. Правда, вони в основному з інших країн, а мені цікаво попрацювати в Україні. Думаю, це буде незалежна платформа. На даному етапі, мені здається, так буде правильно", - додав Данилюк.

Також колишній секретар РНБО повідомив, що, на його думку, у багатьох людей, які прийшли у владу, недостатній рівень професіоналізму, що стає системною проблемою, яка несе ризик.

"Я сподіваюся, що будуть зроблені висновки і президент проведе коригування. Попри те, що його тягнуть в іншу сторону. Інакше будуть проблеми. Від його команди багато чого чекають. І якщо ці великі очікування не реалізуються, всі отримають серйозну психологічну травму", - сказав Данилюк.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони.

РБК-Україна повідомляло, що НАЗК виявило недостовірні відомості у декларації колишнього міністра фінансів України та колишнього секретаря РНБО Олександра Данилюка на суму 1,6 млн грн.

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