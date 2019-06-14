Данилюк запропонував подати в РНБО пропозиції щодо боротьби з контрабандою

Фото: Олександр Данилюк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні відбулася нарада щодо політики по забезпеченню захисту внутрішнього ринку від загроз нацбезпеці

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Данилюк запропонував подати пропозиції по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил, які будуть представлені на розгляд президенту Володимиру Зеленському. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу РНБО.

Сьогодні в Головному ситуаційному центрі України за ініціативою Служби безпеки України пройшла міжвідомча нарада з приводу державної політики щодо забезпечення захисту внутрішнього ринку від загроз нацбезпеці, пов'язаних з контрабандою та іншими порушеннями митних правил.

Секретар РНБО нагадав, що нещодавно були створені нові правоохоронні органи, зокрема Національне антикорупційне бюро України, Державне бюро розслідувань, Національна поліція, що "змінило логіку, яка вибудовувалася, з координації дій у боротьбі з контрабандою".

Данилюк запропонував учасникам наради на наступному тижні подати пропозиції в апарат РНБО щодо практичних кроків по боротьбі з контрабандою та порушення митних правил. Потім ці пропозиції будуть узагальнені і представлені на розгляд президенту.

Зазначимо, у нараді взяли участь представники СБУ, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства фінансів, Мінекономрозвитку, Державної прикордонної служби, Державної фіскальної служби, Нацполиции, НАБУ, ДБР.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Данилюк 12 червня провів робочу нараду з в. про. голови Служби безпеки України Іваном Бакановым. У ході наради сторони домовилися посилити боротьбу з контрабандою.