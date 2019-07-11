Данилюк і Болтон обговорили відновлення території України

Фото: під час візиту Данилюка в США (facebook.com)

Секретар РНБО також зустрівся з міністром енергетики США Перрі та спецпредставником з України Волкером

Секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Олександр Данилюк під час візиту до Вашингтона провів зустріч із радником президента США з нацбезпеки Джоном Болтоном, міністром енергетики Ріком Перрі та спецпредставником США по Україні Куртом Волкером і представником у ЄС Гордоном Сонландом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Данилюка.

"Формуємо нову повістку дня стратегічного співробітництва України та США. Фото після продуктивних переговорів з моїм візаві Джоном Болтоном, міністром енергетики Ріком Перрі та послами Гордоном Сондлендом і Куртом Волкером", - написав секретар РНБО.

Своєю чергою Болтон прокоментував розмову з Данилюком, заявивши, що йшлося зокрема про мирне відновлення українських територій.

"Сьогодні відбулася чудова дискусія з Олександром Данилюком, секретарем Ради національної безпеки і оборони України, про підтримку США реформ в Україні та мирне відновлення української території", - написав Болтон.

А міністр енергетики США Рік Перрі повідомив у Twitter, що разом із колегами обговорив з Данилюком питання "енергетичної безпеки України при адміністрації Зеленського".

Нагадаємо, співголови Українського конгресового кокусу звернулися до спікера Палати представників США Ненсі Пелосі з пропозицією запросити президента України Володимира Зеленського виступити на спільному засіданні американського Конгресу.