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Данилов про вторгнення РФ: партнери попереджали Україну про три речі

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Київ, Субота 18 червня 2022 02:56
Данилов про вторгнення РФ: партнери попереджали Україну про три речі Секретар РНБО Олексій Данилов (Фото: rnbou.org)
Автор: Константин Широкун

Ще з листопада минулого року міжнародні партнери попереджали про три речі, які обов'язково зробить Росія в разі нападу на Україну. Йдеться про створення фільтраційних таборів, формування концтаборів на території країни, а також про знищення політичного керівництва держави.

Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данилов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо НВ.

Данилов також зазначив, що всупереч всім попередженням і залякуванням, ніхто з вищого політичного керівництва країни за кордон не виїхав, всі залишилися на місцях і працювали в Києві.

За його словами, вся система управління Україною 24 лютого працювала як годинник. Всі процедурні питання, які потрібно було прийняти в дуже стислі терміни, були прийняті, те ж стосується і роботи Верховної Ради.

Нагадаємо, раніше Данилов заявив, що тимчасова втрата українських територій в ході відступу ЗСУ на Донбасі не є трагедією.

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Вторгнення Росії до України РНБО Олексій Данілов
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