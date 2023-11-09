Данилов сказал, от чего зависит окончание войны в 2024 году

"Я бы очень хотел, чтобы она в 24-м году закончилась. Мы для этого будем делать все необходимое. Но здесь надо быть искренним и сказать, что не все от нас зависит. Много, но не все. Очень многое зависит от партнеров", - сказал он.

По его словам, некоторые западные партнеры продолжают задерживать поставки оружия, "чтобы не раздражать Путина". "Вы эту мерзость ничем уже раздражать не можете, она больна на голову. Делать какие-то дальновидные выводы, какие-то дипломатические реверансы в отношении России - это пустая трата времени. Нам нужна победа, и она обязательно будет", - отметил Данилов.

Он напомнил, что в начале войны Украина имела только четыре западных вида вооружения: "Нлав", "Джавелин", "Стингер" и "Байрактар".

"Сегодня это совсем другая война. Это война технологий, война дронов. Сегодня совсем другие средства поражения используются", - добавил Данилов.

Окончание войны в 2024 году

Напомним, Национальный банк Украины и Кабинет министров предусматривают существенное снижение рисков безопасности в начале 2025 года. Раньше ожидалось, что это произойдет в середине 2024 года.

Базовый сценарий октябрьского макропрогноза НБУ построен на более консервативном, чем в предыдущих прогнозах, предположении: "ожидается сохранение высоких рисков безопасности до конца 2024 года", тогда как еще в июле НБУ предполагал их существенное снижение в середине следующего года.

Кроме того, проект бюджета до второго чтения представлен с учетом изменения предположения продолжительности войны (в течение 2024 года). В сентябре Кабинет министров ожидал значительного снижения рисков безопасности во второй половине 2024 года.