Данилов о переговорах с Россией: существуют только в интернете

По словам Данилова, разговоры о возможных переговорах со страной-захватчиком "существуют только в интернете".

"Нам не указывали на обязательство вести переговоры", - заявил он.

Кроме того, Данилов отреагировал на мирную миссию, инициатором которой является Папа Римский Франциск. Секретарь СНБО считает, что если "Папа готов пожать руку убийцы 500 украинских детей, то в этом мире точно происходит нечто плохое и антихристианское".

Данилов убежден, что у России нет другой альтернативы, кроме как быть "разгромленной на украинской земле".

Переговоры между Украиной и РФ

Напомним, что в 2022 году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Украина не планирует реагировать на "переговорное нытье" россиян, поскольку в этом нет смысла.

Для возобновления переговоров Россия должна:

полностью покинуть территорию Украины;

изменить политическую элиту;

признать военные преступления;

выдать устроителей войны для трибунала.

Между тем несколько дней назад ливанское издание L'Orient-Le Jour писало, что президент ОАЭ Мухаммад бин Заид якобы хочет организовать встречу Зеленского и Путина.

На такую информацию отреагировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который отметил, что Украина готова вести диалог только с уважающими устав ООН странами. Россия не такое государство.

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