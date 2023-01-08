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Данилов предупредил о возможном обострении боевых действий: известно когда

Фото: Секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Новое обострение боевых действий, вероятно, состоится в феврале 2023 года. На соответствующий сценарий указывают много маркеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря СНБО Алексея Данилова, показанное в эфире телемарафона.

"Мы можем сделать заключение, что входим в определенную фазу активизации", - отметил чиновник.

Данилов подчеркнул, что у Кремля сейчас есть большое желание втянуть Беларусь в открытое противостояние.

"Делаются определенные провокации на этот счет российскими спецслужбами. Все это дает нам основания говорить о том, что мы можем иметь такое обострение", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, в Офисе президента сделали оптимистичный прогноз о танках и дальнобойных ракетах для Украины.

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