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Данилов пообещал россиянам "сюрпризы" в ответ на атаки и угрозы

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина ответит России на ракетные обстрелы мирных городов увеличением количества ударов по вражеским войскам. Врага ожидает много неприятных для него сюрпризов.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.

"Ответ Украины на ракетные обстрелы мирных городов и убийство гражданских один - это увеличение количества и масштабов ударов СОУ по оккупационным войскам. Украина уже давно собрала в кучу все "красные линии" Путина (Владимир Путин, российский диктатор, - ред.), свила из них веревку, на которой повесит российский имперский труп", - пишет Данилов.

Как отметил секретарь СНБО, попытки России запугать имеют противоположный эффект и катастрофические последствия для самой же страны. Оккупантов ожидают сюрпризы и приветы "не только от армии дронов, но и от флота дронов".

"Одесским политикам бывшей Партии регионов и ОПЗЖ самое время объяснить, как их ползание по кремлевскому коврику привело в Одессу "русский мир" и сколько крови это стоило", - добавил Данилов.

Ночной обстрел по территории Украины

Этой ночью Россия прибегла к новым ударам по югу Украины. Под огонь попали Одесса и Николаев. Вражеские обстрелы привели к повреждению жилых построек и пожаров. В частности, в Одессе 8 человек получили ранения. В Николаеве известно об одном погибшем и 19 пострадавших.

Также после выхода из "зернового соглашения" Россия пригрозила считать вовлеченными в войну все страны, под флагами которых суда направят в украинские порты. Также пообещала якобы топить их. Украина, со своей стороны, пригрозила России ответить тем же.

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