Данилов пообещал россиянам "сюрпризы" в ответ на атаки и угрозы

"Ответ Украины на ракетные обстрелы мирных городов и убийство гражданских один - это увеличение количества и масштабов ударов СОУ по оккупационным войскам. Украина уже давно собрала в кучу все "красные линии" Путина (Владимир Путин, российский диктатор, - ред.), свила из них веревку, на которой повесит российский имперский труп", - пишет Данилов.

Как отметил секретарь СНБО, попытки России запугать имеют противоположный эффект и катастрофические последствия для самой же страны. Оккупантов ожидают сюрпризы и приветы "не только от армии дронов, но и от флота дронов".

"Одесским политикам бывшей Партии регионов и ОПЗЖ самое время объяснить, как их ползание по кремлевскому коврику привело в Одессу "русский мир" и сколько крови это стоило", - добавил Данилов.

Ночной обстрел по территории Украины

Этой ночью Россия прибегла к новым ударам по югу Украины. Под огонь попали Одесса и Николаев. Вражеские обстрелы привели к повреждению жилых построек и пожаров. В частности, в Одессе 8 человек получили ранения. В Николаеве известно об одном погибшем и 19 пострадавших.

Также после выхода из "зернового соглашения" Россия пригрозила считать вовлеченными в войну все страны, под флагами которых суда направят в украинские порты. Также пообещала якобы топить их. Украина, со своей стороны, пригрозила России ответить тем же.