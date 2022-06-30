Данілов: допомоги все ще недостатньо, щоб ми мали паритет із ворогом

В Україні закінчили перевірку Київської, Житомирської, Чернігівської та Сумської областей щодо загрози з Білорусі. Однак найскладніша ситуація в Лисичанську, непроста - біля Ізюму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова .

За його словами, сьогодні було засідання ставки верховного головнокомандувача. Обговорювали ситуацію по всьому фронту.

"Ми свідомі того, які плани є у РФ, чим вони на сьогодні мають займатися. Нам надходить допомога, але не в тій кількості, щоб у нас був паритет у важкому озброєнні. Але думаю, що найближчим часом цей паритет буде досягнуто", - сказав Данілов.

Він нагадав, що ракетні обстріли ведуться з Каспія, Криму, території Білорусі, РФ. Ворог підступний і може вразити будь-яке місто нашої країни, не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нас чекає дуже складна війна, і крім нас нашу країну ніхто захищати не буде, додав секретар РНБО.