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Данілов: допомоги все ще недостатньо, щоб ми мали паритет із ворогом

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Україна, Четвер 30 червня 2022 23:24
Данілов: допомоги все ще недостатньо, щоб ми мали паритет із ворогом Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

В Україні закінчили перевірку Київської, Житомирської, Чернігівської та Сумської областей щодо загрози з Білорусі. Однак найскладніша ситуація в Лисичанську, непроста - біля Ізюму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова.

За його словами, сьогодні було засідання ставки верховного головнокомандувача. Обговорювали ситуацію по всьому фронту.

"Ми свідомі того, які плани є у РФ, чим вони на сьогодні мають займатися. Нам надходить допомога, але не в тій кількості, щоб у нас був паритет у важкому озброєнні. Але думаю, що найближчим часом цей паритет буде досягнуто", - сказав Данілов.

Він нагадав, що ракетні обстріли ведуться з Каспія, Криму, території Білорусі, РФ. Ворог підступний і може вразити будь-яке місто нашої країни, не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нас чекає дуже складна війна, і крім нас нашу країну ніхто захищати не буде, додав секретар РНБО.

Нагадаємо. сьогодні на Слов’янському напрямку українські військові відбили кілька атак ворога. А у Лисичанську окупанти взялися за штурм НПЗ.

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