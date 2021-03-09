RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Данілов назвав дату проведення чергового засідання РНБО

Автор: РБК-Україна

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов анонсував чергове засідання відомства. Воно відбудеться в п'ятницю, 12 березня.

Про це Данилов заявив у ході форуму "Україна 30".

"У п'ятницю 12 березня пройде чергове засідання РНБО. У понеділок минулого тижня ми з президентом погодили список питань, які будуть обговорюватися", - заявив секретар РНБО.

За його словами, "наради РНБО проходять у плановому режимі", а неділя - це день засідання.

"Тому раз на тиждень або раз місяць при необхідності ми збираємо нараду РНБО, і там ми розглядаємо ті питання, які, як вважаємо, є вкрай необхідними для країни", - підкреслив Данилов.

Він зазначив, що до початку наради РНБО в п'ятницю ЗМІ не отримають інформацію про можливі санкції, які будуть розглядатися на нараді.

Нагадаємо, раніше Данілов пообіцяв, що Україна дасть "гідну відповідь" на будь-які дії Росії після введення санкцій проти Віктора Медведчука. Він розповів, що РНБО розглядає різні сценарії реакції Москви.

Як писало РБК-Україна, в Кремлі санкції проти Медведчука називали "тривожною інформацією". У санкції проти Медведчука РФ побачила нібито наміри України завершити війну на Донбасі силовими методами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Служба безпеки УкраїниРНБО
Читайте також
В спецслужбах РФ є підрозділи з кібератак проти України, - СБУ
Данілов про англійську мову: це питання нашого виживання в російськомовному світі
Прогноз погоди