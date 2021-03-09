Данілов назвав дату проведення чергового засідання РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов анонсував чергове засідання відомства. Воно відбудеться в п'ятницю, 12 березня.
Про це Данилов заявив у ході форуму "Україна 30".
"У п'ятницю 12 березня пройде чергове засідання РНБО. У понеділок минулого тижня ми з президентом погодили список питань, які будуть обговорюватися", - заявив секретар РНБО.
За його словами, "наради РНБО проходять у плановому режимі", а неділя - це день засідання.
"Тому раз на тиждень або раз місяць при необхідності ми збираємо нараду РНБО, і там ми розглядаємо ті питання, які, як вважаємо, є вкрай необхідними для країни", - підкреслив Данилов.
Він зазначив, що до початку наради РНБО в п'ятницю ЗМІ не отримають інформацію про можливі санкції, які будуть розглядатися на нараді.
Нагадаємо, раніше Данілов пообіцяв, що Україна дасть "гідну відповідь" на будь-які дії Росії після введення санкцій проти Віктора Медведчука. Він розповів, що РНБО розглядає різні сценарії реакції Москви.
Як писало РБК-Україна, в Кремлі санкції проти Медведчука називали "тривожною інформацією". У санкції проти Медведчука РФ побачила нібито наміри України завершити війну на Донбасі силовими методами.