Данілов: КСУ не може приймати рішення на свою користь

Конституційний суд України не вправі приймати рішення щодо законів, які регулюють подачу ними ж електронних декларацій. Політично такі дії КСУ не допустимі.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Ті рішення, які приймає Конституційний суд щодо самого себе, не можуть бути юридично обґрунтовані. Не можуть вони самі собі скасовувати заповнення декларацій, звіти перед суспільством... Це політично неприпустимі речі. Тоді вони взагалі вище Бога", - сказав він.

Нагадаємо, цього тижня КСУ визнав неконституційним кримінальне покарання за недостовірне декларування, а також заблокував роботу НАЗК і системи е-декларацій.

Раніше у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що рішення КСУ заблокувало понад сотні справ за фактом недостовірного декларування.

Крім того, сьогодні голова Конституційного суду Олександр Тупицький заявив про можливості визнання діяльності Вищого антикорупційного суду неконституційною.