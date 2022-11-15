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Данилишин покинул пост главы Совета НБУ

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Украина, Вторник 15 ноября 2022 13:58
Данилишин покинул пост главы Совета НБУ Фото: Богдан Данишилин
Автор: Александр Белоус

Председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин покинул свой пост. Он возглавлял этот орган последние шесть лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Данилишина в Facebook. .

"14 ноября 2022 года, истек второй трехлетний срок моего пребывания в должности председателя Совета Национального банка Украины", - написал он.

Данилишин поблагодарил "всех членов Совета НБУ, глав НБУ и членов правления НБУ с которыми пришлось работать, за совместную работу".

"В дальнейшем буду работать как член Совета НБУ до истечения конституционного срока назначения", - добавил он.

Напомним, Совет Национального банка состоит из девяти членов. Четыре человека назначаются Верховной радой, четыре человека - президентом Украины. Глава НБУ входит в Совет по должности. Члены Совета НБУ назначаются на семилетний срок.

Совет НБУ не влияет на политику НБУ, в то же время в ее полномочия входит утверждение заместителей главы центробанка.

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