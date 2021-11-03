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У Данії стався спалах високопатогенного пташиного грипу на індичій фермі

Автор: Валерія Поліщук

У Данії стався спалах високопатогенного пташиного грипу H5 на індичій фермі в центральній частині країни. Спалах вірусу почався 30 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Спалах пташиного грипу був підтверджений 1 листопада.

За даними агентства, на фермі, розташованій в Слагельсі, знаходяться понад 27,6 тисячі тварин.

Пташиний грип-це гостра інфекційна вірусна хвороба птахів. Захворювання характеризується ураженням органів травлення, дихання, а також високою смертністю. До грипу сприйнятлива домашня і дика перелітний птах. Переносником інфекції є мігруючі птахи, найчастіше дикі качки.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, з 2003 року в світі було зареєстровано понад 700 випадків зараження "пташиним грипом", які в 58% випадків призводили до смерті. Найбільш небезпечними вважаються три штами вірусу-H5N1, H7N9, H10N8.

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ДанияГрип