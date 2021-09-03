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У Данії почнуть вакцинувати третьою дозою мешканців будинків для літніх людей

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Данія, П'ятниця 03 вересня 2021 16:32
У Данії почнуть вакцинувати третьою дозою мешканців будинків для літніх людей Фото: в Данії запропонують зробити третю дозу COVID-вакцини мешканцям будинків для літніх людей (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

Національне агентсво охорони здоров'я Данії повідомило, що з наступного тижня в країні пропонуватимуть третю (бустерну) дозу вакцини від коронавірусу мешканцям будинків для літніх людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням The Local.

Заступник директора агентства Хелен Більстед-Пробст повідомила, що рішення про ревакцинацію мешканців будинків для літніх людей було прийнято через зростання кількості заражень в центрах.

"Мешканці будинків для літніх людей - одні з перших вакцинованих в країні, і відомо, що набутий після вакцинації імунітет з часом слабшає. Також відомо, що у літніх людей може бути слабша імунна реакція на вакцину. З огляду на це, а також через зростання кількості заражень в будинках для літніх людей, ми вважаємо за необхідне провести ревакцинацію, щоб забезпечити їм якнайкращий захист від тяжкого перебігу захворювання", - сказала Більстед-Пробст.

Нагадаємо, що у Британії людям з ослабленим імунітетом запропонують зробити третю дозу вакцини від коронавірусу.

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