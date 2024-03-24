Данные застрахованного: как изменить на вебпортале ПФУ

Застрахованное лицо, в случае выявления неактуальных или неправильных сведений о себе, может обратиться в Пенсионный фонд, чтобы исправить информацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пенсионного фонда Украины в Донецкой области в Facebook.
Реестр застрахованных лиц - это уникальный автоматизированный банк данных, в котором создана персональная электронная учетная карточка с уникальным номером, где накапливается, хранится, автоматически обрабатывается информация о физических лицах, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию, и информация, необходимая для исчисления и назначения страховых выплат.
Просмотреть информацию, содержащую персональные данные, можно в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины https://portal.pfu.gov.ua.
Если обнаружены некорректные сведения в персональных данных в личном кабинете, застрахованные лица имеют возможность подать в Пенсионный фонд Украины анкету для внесения/изменения/уточнение данных в Реестре застрахованных лиц.
Сформировать и подать анкету можно в личном кабинете на вебпортале е-услуг ПФУ. Для этого необходимо:
Инструкцию по изменению персональных данных в реестре застрахованных лиц смотрите по ссылке.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.