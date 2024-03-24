Данные застрахованного: как изменить на вебпортале ПФУ

Застрахованное лицо, в случае выявления неактуальных или неправильных сведений о себе, может обратиться в Пенсионный фонд, чтобы исправить информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пенсионного фонда Украины в Донецкой области в Facebook.

Реестр застрахованных лиц - это уникальный автоматизированный банк данных, в котором создана персональная электронная учетная карточка с уникальным номером, где накапливается, хранится, автоматически обрабатывается информация о физических лицах, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию, и информация, необходимая для исчисления и назначения страховых выплат.

Просмотреть информацию, содержащую персональные данные, можно в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины https://portal.pfu.gov.ua.

Если обнаружены некорректные сведения в персональных данных в личном кабинете, застрахованные лица имеют возможность подать в Пенсионный фонд Украины анкету для внесения/изменения/уточнение данных в Реестре застрахованных лиц.

Сформировать и подать анкету можно в личном кабинете на вебпортале е-услуг ПФУ. Для этого необходимо:

Авторизоваться на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи).

В разделе "Коммуникации с ПФУ" выбрать пункт "Анкета для изменения данных в Реестре застрахованных лиц".

Заполнить экранную форму анкеты.

Поставить метку "Я даю согласие на передачу и обработку моих персональных данных".

Прикрепить скан-копию паспорта, а также документов, подтверждающих изменение данных (например, свидетельство о браке, справка о присвоении регистрационного номера налогоплательщика, выписка из реестра территориальной общины).

Подписать анкету КЭП. Для этого выбрать файл ключа и ввести пароль.

Нажать кнопку "Отправить в ПФУ". После отправки заявления на экране появится сообщение "Запись сохранена и отправлена на рассмотрение в ПФУ".

Результат обработки заявления можно просмотреть в личном кабинете в разделе "Мои обращения". После того как специалист Фонда обработает анкету, обращение приобретет статус "Выполнено".

Инструкцию по изменению персональных данных в реестре застрахованных лиц смотрите по ссылке.