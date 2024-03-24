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Данные застрахованного: как изменить на вебпортале ПФУ

Воскресенье 24 марта 2024 10:11
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Данные застрахованного: как изменить на вебпортале ПФУ Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Застрахованное лицо, в случае выявления неактуальных или неправильных сведений о себе, может обратиться в Пенсионный фонд, чтобы исправить информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пенсионного фонда Украины в Донецкой области в Facebook.

Реестр застрахованных лиц - это уникальный автоматизированный банк данных, в котором создана персональная электронная учетная карточка с уникальным номером, где накапливается, хранится, автоматически обрабатывается информация о физических лицах, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию, и информация, необходимая для исчисления и назначения страховых выплат.

Просмотреть информацию, содержащую персональные данные, можно в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины https://portal.pfu.gov.ua.

Если обнаружены некорректные сведения в персональных данных в личном кабинете, застрахованные лица имеют возможность подать в Пенсионный фонд Украины анкету для внесения/изменения/уточнение данных в Реестре застрахованных лиц.

Сформировать и подать анкету можно в личном кабинете на вебпортале е-услуг ПФУ. Для этого необходимо:

  • Авторизоваться на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи).
  • В разделе "Коммуникации с ПФУ" выбрать пункт "Анкета для изменения данных в Реестре застрахованных лиц".
  • Заполнить экранную форму анкеты.
  • Поставить метку "Я даю согласие на передачу и обработку моих персональных данных".
  • Прикрепить скан-копию паспорта, а также документов, подтверждающих изменение данных (например, свидетельство о браке, справка о присвоении регистрационного номера налогоплательщика, выписка из реестра территориальной общины).
  • Подписать анкету КЭП. Для этого выбрать файл ключа и ввести пароль.
  • Нажать кнопку "Отправить в ПФУ". После отправки заявления на экране появится сообщение "Запись сохранена и отправлена на рассмотрение в ПФУ".
  • Результат обработки заявления можно просмотреть в личном кабинете в разделе "Мои обращения". После того как специалист Фонда обработает анкету, обращение приобретет статус "Выполнено".

Инструкцию по изменению персональных данных в реестре застрахованных лиц смотрите по ссылке.

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Пенсионный фонд Украины
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