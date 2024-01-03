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Dana-M2 в Украине. Чем интересны модернизированные чешские САУ на вооружении ВСУ

Киев, Среда 03 января 2024 15:00
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Dana-M2 в Украине. Чем интересны модернизированные чешские САУ на вооружении ВСУ Фото: чешская САУ Dana-M2 могла усилить Мариупольскую бригаду (Defence Express)
Автор: Мария Кучерявец

Самоходная колесная артиллерийская система Dana-М2 в калибре 152 мм, по всей вероятности, является одним из элементов усиления украинской армии. Сетью все чаще появляются кадры от ВСУ, где среди прочей техники и эта САУ.

Что известно о САУ Dana-М2 и ее особенностях - читайте в материале РБК-Украина ниже.

При подготовке материала использовались Defence24, Facebook-страница 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады, военный портал Defence Express и "Милитарный", wikipedia и другие данные из открытых источников.

САУ Dana-M2 уже на вооружении ВСУ?

Впервые упоминания о самоходной артиллерийской установке Dana как вариант усиления Вооруженных сил Украины появлялись еще до полномасштабного вторжения РФ. В частности, в 2021 году было объявлено о намерении приобрести у Чехии 66 единиц модернизированных САУ Dana M2 производителя Excalibur Army, находившихся на вооружении чешской армии. Ими планировали заменить устаревшие буксированные пушки Д-20 и самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация". Однако со временем появились сообщения, что заказ в 66 единиц сократили до 26.

Dana-M2 в Украине. Чем интересны модернизированные чешские САУ на вооружении ВСУ

Фото: Чехия могла доставить в Украину 26 единиц САУ Dana-M2 (wikipedia.org)

Позже, в апреле 2021 года одна самоходная установка DANA-M2 была доставлена в Украину для испытаний. Они проводились на полигоне в Ровенской области. А уже через год, когда украинские воины уже начали отражать полномасштабное наступление РФ, стало известно об отправке из Чехии в Украину нескольких САУ этого типа, но без указания количества.

По данным польского издания Defence24, Украине уже передали все 26 единиц модернизированных колесных артиллерийских систем DANA M2, вместе с несколькими тысячами снарядов DN1CZ с дальностью стрельбы до 25,5 км.

Профильные издания информируют, что чешскими Dana-M2 усилили Мариупольскую бригаду. Такими сообщениями начали делиться после того, как САУ "засветили" на видео на официальной странице 56-й отдельной мотопехотной бригады.

Вероятно, сейчас установки используются для поражения российских сил в Донецкой области.

Характеристики Dana-M2

DANA M2 - это модернизированный вариант колесной пушки DANA wz.77 калибра 152 мм на шасси Tatra с колесной формулой 8х8.

Dana-M2 в Украине. Чем интересны модернизированные чешские САУ на вооружении ВСУ

Фото: Dana-M2 - это модернизация чехословацкой ShKH vz. 77 Dana (excaliburarmy.cz)

Самая самоходная артиллерийская установка Dana разработана в конце 70-х годов в бывшей Чехословакии в середине 70-х годов и с 1977 года под индексом ShKH vz. 77 попала на вооружение. Новая САУ получила новую кабину и систему управления огнем. Гаубица имеет автоматизированный режим ведения огня, когда командир вводит данные о цели.

Тактико-технические характеристики:

  • Экипаж - 5 человек.
  • Главное вооружение - пушка калибра 152 мм.
  • Дальность стрельбы обычными снарядами достигает 18,7 км, а реактивными снарядами - до 25 км.
  • Быстрострельность - до 5 выстрелов в минуту.
  • Боекомплект - 50 снарядов.
  • Дополнительное вооружение - крупнокалиберный пулемет НСВТ калибра 12,7 мм.

Dana-M2 в Украине. Чем интересны модернизированные чешские САУ на вооружении ВСУ

Фото: Dana-M2, вероятно, находится на вооружении Мариупольской бригады (скрин видео)

Эта самоходная гаубица оснащается двигателем Tatra T3-930-52M мощностью 355 л.с. (это более мощный мотор, чем был раньше), работающий вместе с 5-ступенчатой коробкой Tatra 10 TS 130.

В поле максимальная скорость этой САУ достигает 25 км, а на дороге - 90 км/ч.

Dana-M2 vs советская "Акция"

Специалисты называют Dana-M2 фактически аналогом советских САУ "Акация", правда, стоит отметить, что чешская установка прошла несколько глубоких модернизаций, отправлена в Украину САУ именно из таких. По сравнению с "Акацией" она имеет в полтора раза увеличенную дальность стрельбы и гораздо лучшую быстрострельность, чему способствовала автоматизированная система подзарядки, чего в советских аналогах нет.

Кроме того, она может производить серию выстрелов, которые попадут в цель почти одновременно, а ее бортовая система достаточно быстро производит все вычисления перед тем, как открыть огонь.

Dana-M2 намного быстрее в маневрах и экономнее гусеничной "Акации" советских времен, у которой расход топлива достигает 180-220 л на 100 км пробега. Гораздо более легкая и быстрая чешская САУ потребляет в зависимости от условий дороги или рельефа и состояния средней местности в пределах 60-100 литров на 100 км.

Напомним, что Вооруженные силы Украины имеют на вооружении ряд вариантов гаубиц, среди которых Archer, Caesar, Zuzana и не только. Детальнее о том, какими САУ союзники усиливают Украину - читайте в материале РБК-Украина.

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