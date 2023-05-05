"Даллас" сравнялся в серии Кубка Стэнли с "Сиэтлом", "Флорида" во второй раз одолела "Торонто"

Флоридцы одержали волевую победу в Торонто. "Мэйпл Лифс" забросили дважды в стартовые пять минут - Керфут разобрался на "пятаке", а О'Райлли реализовал большинство в затяжной атаке канадцев.

"Пантерз" опомнился в середине первого периода. Размочил счет Лунделл, сыгравший в касание после передачи Райнхарта из-за ворот. А во второй 20-минутке Барков классно бросил под стойку из левой зоны. Впоследствии Форслинг вырвал победу для "Флориды" шайбой после поперечной передачи Ткачука.

"Даллас" воплотил территориальную инициативу в голы только во втором периоде. Для начала Джонстон сыграл на добивании с близкой отсанкой, а затем Дадонов отправил шайбу за линию после проезда за воротами. "Кракен" ответили точным выстрелом Картая под перекладину.

Но давление "Старз" не уменьшилось, поэтому техасцы забросили еще дважды. Это Павелски реализовал большинство хозяев льда, а Сегин подправил шайбу после броска Харли. Гол нападающего "Сиэтла" Эберли лишь подсластил горечь поражения.

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