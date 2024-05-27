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"Даллас" одержал третью победу над "Миннесотой" в финале Западной конференции НБА

Фото: Лука Дончич ведет "Маверикс" в финал (dallasnews.com)
Автор: Антон Федорцив

"Даллас Маверикс" оказались в шаге от финала сезона Национальной баскетбольной ассоциации после третьей победы над "Миннесотой Тимбервулвз".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

НБА, плей-офф, Западная конференция, финал

"Даллас" – "Миннесота" – 116:107 (33:28, 27:24, 27:35, 29:20); серия – 3:0

 

 

"Маверикс" завладели инициативой с первых минут. Техасцы к большому перерыву были сильнее с обеих сторон площадки. После первой четверти "Даллас" оторвался на 5 очков, а после второй 12-минутки добавил еще три пункта сверху.

Правда, "Тимбервулвз" смогли организовать камбэк. "Миннесота" уже к середине третьей четверти нивелировала весь очковый дефицит. Лидерство начало переходить из рук в руки, а перед финальным игровым отрезком цифры на табло были равными (87:87).

Впрочем, интрига в последней четверти держалась только до середины 12-минутки. "Тимбервулвз" сначала держались рядом с "Маверикс" (104:104), но затем полностью провалили концовку. "Даллас" набрал 12 очков и позволил гостям набрать всего три пункта.

Кузнецами триумфа "Маверикс" стали Лука Дончич и Кайри Ирвинг. Оба набрали по 33 очка, проведя на поле по 41 с хвостиком минуты. В рядах "Миннесоты" больше всего старался Энтони Эдвардс, остановившийся в двух шагах от трипл-дабла – 26+9+9.

К слову, накануне "Бостон" утроил преимущество над "Индианой" в финальной серии Востока НБА.

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