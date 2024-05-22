"Бостон" в овертайме дожал "Индиану" в первом финале Восточной конференции НБА: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

НБА, плей-офф, Восточная конференция, финал

"Бостон" – "Индиана" – 133:128 ОТ (34:31, 30:33, 30:29, 23:24, 16:11); серия – 1:0

"Селтикс" ярко стартовал, поведя 12:0 в дебюте встречи. Впрочем, дальше "Пэйсерс" очнулись и к концу первой четверти чуть не догнали "Бостон". Игровой отрезок "Индиана" проиграла с -3.

Этот дефицит гости отыграли как раз до большого перерыва. После первой половины цифры на табло были равны – 64:64. Следующие две 12-минутки закончились минимальными победами каждой из команд, поэтому пришлось играть овертайм.

Дополнительный игровой отрезок был конкурентен лишь на старте, когда лидерство несколько раз переходило из рук в руки. Однако дальше инициативой завладели "Селтикс". Концовка овертайма была спокойной для "Бостона", а финальное преимущество составило 5 пунктов.

Наибольший вклад в победу хозяев внес Джейсон Тейтум. Форвард оформил дабл-дабл – 36 очков, 12 подборов. В топ-3 скореров попали его одноклубники Джру Холидей (28 очков) и Джейлен Браун (27). Следующий матч сыграют в Бостоне в ночь на пятницу, 24 мая.