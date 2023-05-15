Кубок Стэнли: "Вегас" стал первым финалистом плей-офф на Западе

Выездной победой "Вегас Голден Найтс" завершилась серия второго раунда матчей на вылет в Национальной хоккейной лиге против "Эдмонтона Ойлерз".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

НХЛ, Кубок Стэнли, 2-й раунд

"Эдмонтон" – "Вегас" – 2:5 (2:1, 0:3, 0:1); серия – 2:4

Шайбы: Макдэвид, 00:55, Фогеле, 02:43 – Смит, 00:24, Оди-Маршессо, 24:26, 27:44, 38:36, Карлссон, 59:21

Соперники фантастически стартовали, оформив три шайбы на двоих за неполные первые три минуты. Открыли счет гости – Смит из центральной зоны классным выстрелом мимо Скиннера завершил атаку "Вегаса" после перехвата.

"Нефтяники" предоставили двойной ответ. Еще до первого оборота секундной стрелки Макдэвид из правой зоны вбрасывания технично уложил шайбу в дальний угол. Вскоре Фогеле перед воротами замкнул передачу Райана с отрицательного угла.

Решающим отрезком во встрече, однако, оказался второй период. Его героем стал вингер "Голден Найтс" Оди-Маршессо, успевший отличиться трижды за 20 минут. В первых двух случаях он вовремя сыграл на добивании с "пятака". Хет-трик же канадец оформил броском из левой зоны атаки.

Добил "Эдмонтон" в третьем периоде Карлссон. Скандинав забросил в пустые ворота, когда "Ойлерз" в надежде отыграться выпустили шестого полевого. Теперь "Вегас" будет ждать соперника в финале конференции, которым станет победитель противостояния "Далласа" и "Сиэтла".