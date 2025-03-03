Дальше только электромобили: MAN начал производство последнего турбодизеля для грузовиков

Параллельно на заводе в Германии готовят цеха для выпуска аккумуляторных батарей. Впрочем, сроки отказа от дизелей не называют.

Генеральный директор MAN Александр Власкамп заявил, что к 2030 году каждый второй автомобиль марки должен стать электромобилем. Однако эффективные двигатели внутреннего сгорания будут нужны еще долго, поэтому в Нюрнберге инвестируют в обе технологии. Например, в производство дизелей MAN D30 вложили 250 млн евро. Автопроизводитель обещает "новые стандарты с точки зрения расхода топлива и выбросов диоксида углерода".

Дизельные двигатели линейки D30 заменят серии D26 и D15. Предусмотрено шесть уровней производительности - от 380 лошадиных сил и 2100 Нм крутящего момента до 560 лошадиных сил и 2800 Нм. По оценкам MAN, 40-тонные тягачи TGX с новым дизелем на пять процентов экономичнее предшественников и выделяют на пять процентов меньше диоксидов углерода.

Собирать дизели D30 планируют в три смены. Мощности завода позволяют выпускать около 50 тысяч двигателей ежегодно. Планов на следующее поколение дизелей нет, однако жизненный цикл моторов на "тяжелом" топливе пресс-служба MAN не указывает даже приблизительно. Вероятно, в среднесрочной перспективе дизели на спецтехнике никуда не денутся.