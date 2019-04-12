Далай-ламу виписали з лікарні

З лікарні в Нью-Делі (Індія) виписали духовного лідера буддистів Далай-ламу XIV. Про це повідомив його офіційний представник Тензін Таклху, передає Agencе France Press.

Повідомляється, що стан Далай-лами нормалізувався. Очікується, що він ще кілька днів пробуде в Нью-Делі, після чого повернеться до Дхарамсали.

Зазначимо, Далай-ламу госпіталізували 10 квітня зі скаргами на дискомфорт у грудях. Після обстеження з'ясувалося, що у нього легенева інфекція.

Далай-лама понад 75 років є хранителем традицій і духовним лідером тибетського буддизму школи Гелугпа. Він регулярно виступає з духовними настановами по всьому світу.

Нагадаємо, в 2016 році Далай-лама заявив, що ймовірно його наступником стане жінка.

"Сьогодні світу не вистачає співчуття і любові... Жінки від природи більш чутливі до страждання живих істот. Тому вони повинні зіграти активнішу роль в житті суспільства. Якщо Далай-лама зможе надати велику користь людству, будучи жінкою, то звичайно, це можливо", - зазначав Далай-лама.