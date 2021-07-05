"Дадуть, якщо залишиться": Білорусь веде переговори з США про постачання вакцини Pfizer

Білорусь веде через посольство США переговори про постачання вакцини від коронавірусу Pfizer. Білоруській владі обіцяють виділити препарат, але тільки за залишковим принципом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню "Зірка" заступника голови МОЗ Білорусі Єлену Богдан.

"Ведемо переговори про постачання до нас Pfizer за участю посольства США", - сказала вона, додавши, що американська сторона готова поставити препарат, але тільки"якщо залишиться".

За її словами, раніше велися переговори з виробниками вакцин AstraZeneca і Pfizer. "Вони не прийшли до нас, переговори більше не ведуться", - констатувала вона.