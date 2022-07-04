Дачі від 3 тисяч євро. Скільки коштують будинки в пляжних локаціях екзотичних країн

Будинок у тропіках для зимівлі, віддаленої роботи або безтурботної пенсії – не така вже нездійсненна ідея. Купівля вілли або квартири в курортній зоні екзотичної країни може виявитися вдалою інвестицією для жителів холодних європейських країн.

РБК-Україна перевірило, за скільки можна купити житло в популярних у туристів регіонах Індонезії, Індії та Шрі-Ланці.

Індонезія - будинки на Балі та інших островах

Острів Балі в Індонезії - найпопулярніша туристична локація країни, куди злітаються заможні мандрівники з усього світу.

Найзручніший і безпечний спосіб для іноземця інвестувати в нерухомість на Балі - зробити це через іноземну компанію (PT PMA) і отримати сертифікат "Право на будівництво" (Hak Guna Bangunan) і сертифікат про право на використання об'єкта нерухомості протягом 25 років з продовженням ще на 80 років.

Фото: Нерухомість на острові Балі в Індонезії (скріншот РБК-Україна/balipropertiesforsale. com)

Нерухомість на цьому острові коштує від 80 тисяч євро за бунгало з однією спальнею, наприклад, в Чангу-Падонан. У більшості садиб для іноземців передбачені відкриті басейни біля будинку.

Зараз любителі унікальної природи і культури Індонезії все частіше орієнтуються на придбання будинків на інших островах, де будують цілі містечка-резорти для "цифрових кочівників" і тих, хто готовий переїхати в "тропіки з європейським комфортом", витрачаючи на життя в рази менше, ніж у своїх рідних країнах.

Фото: Пляж в Індонезії (facebook.com/ecobeachcity)

Наприклад, на острові Сумба в Індонезії вже будується таке еко-містечко в форматі резорту з виходом на пляж. Охочим отримати там будинок пропонують придбати ділянку землі за 29950 євро, а потім побудувати будинок за ціною від 6500 євро. Насправді це буде оренда і право використання. Відзначається, що на острові є два аеропорти, дороги, а жителі еко-містечка з бунгало будуть забезпечені швидкісним Wi-Fi, електрикою від сонячний батарей і питною водою з опріснювачів, магазинами і банкоматами. Навколо поселення будуть кокосові пальми, рисові поля і водоспади – все, чим славиться природа в регіоні. У майбутньому еко-містечко матиме пляжні та спортивні клуби, басейни, спа, ресторани, коворкінги, школу та супермаркет.

Подібне містечко для айтішників будується на острові Карімунджава, де можна придбати апартаменти за ціною від 69500 євро.

Гоа і Керала в Індії - житло в туристичних локаціях

До пандемії 2020 року відпочинок і зимівлю в Індії біля океану вибирали чимало наших співгромадян. Деякі переїжджали туди на зимівлю, а хтось купував вілли і ще заробляв на прийомі туристів або здачі в оренду для різних компаній.

На Гоа, найпопулярнішому морському курорті в Індії, придбати будинок пропонують за ціною від 18000 євро. Така пропозиція опублікована на сайті нерухомості propertyunder20k.com.

Фото: Будинок в селі Неура-о-Гранде в Північному Гоа (скріншот РБК-Україна/propertyunder20k.com)

Простора вілла на 3 кімнати, кухню і хол загальною площею 148 кв.м на земельній ділянці в 3,3 сотки в селі Неура-о-Гранде, яка знаходиться за 5 км від найближчого пляжу і 18 км від столиці штату Панаджі з розвиненою інфраструктурою.

Будинок знаходиться на фінальній стадії будівництва, і подібних пропозицій чимало на всьому узбережжі штату.

При цьому купити готову до заселення квартиру в курортних селищах відразу біля моря можна також за цілком доступними цінами. Наприклад, в Даболімі (Північний Гоа) двокімнатна квартира на 60 кв. м на 7 поверсі в будинку з ліфтом коштує 36,5 тисяч євро.

Фото: Квартира, яку продають в курортному містечку Даболім в Гоа (скріншот РБК-Україна/squareyards.com)

Квартира-студія на 53 кв.м із двома санвузлами і паркомісцем продається за 31600 євро в Сераулімі в Південному Гоа. Поруч - ресторан, медпункт, супермаркет, фуд-корт, школи.

У Кералі - іншому популярному серед туристів південному штаті Індії - також можна знайти недорогі будинки в оточенні мальовничої тропічної природи. Наприклад, в Кіліманурі продається будинок на 3 спальні за 30000 євро.

Шрі-Ланка - "дачі" від 3 тисяч євро

Цей острів в Індійському океані - ще одне з найпопулярніших у любителів екзотичного відпочинку місце. В останні роки там активно зимували айтішники з України та інших країн, при цьому недорогі будинки за 10-30 доларів на добу українці часто орендували у своїх же співгромадян.

Стати власником "дачного будинку" на Шрі-Ланці можна за невеликі гроші. Наприклад, за 3207 євро у Катуняка Адіамбалама продається будинок на 3 спальні загальною площею 173 кв.м з ділянкою 5,8 соток. За 2 км від аеропорту Катуняка, поруч - супермаркети, ресторани. До пляжної лінії - кілька кілометрів.

Фото: Приклади бюджетних будинків на Шрі-Ланці (скріншот РБК-Україна/ lankapropertyweb.com)

Чимало пропозицій будинків на Шрі-Ланці - за ціною 8-15 тисяч євро. Наприклад, в тому ж регіоні в 3 км від аеропорту продається невеликий будинок за 9355 євро - на 2 спальні загальною площею 89 квадратних метрів на ділянці 2 сотки.

На терміновий продаж виставлений будинок в селищі Удугампола (в 7 км від міста Гампаха і в 10 км від міста Джа Ела) за 18175 євро. Це новий дім із меблями на 3 спальні загальною площею 92 кв.м на ділянці 2 сотки.

З іншого боку, розраховувати на покупку розкішних вілл і басейнами на березі океану за копійки не варто – такі особняки з доглянутими ділянками зараз на Шрі-Ланці коштують від 100000 євро.