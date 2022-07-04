Дачі від 3 тисяч євро. Скільки коштують будинки в пляжних локаціях екзотичних країн
Будинок у тропіках для зимівлі, віддаленої роботи або безтурботної пенсії – не така вже нездійсненна ідея. Купівля вілли або квартири в курортній зоні екзотичної країни може виявитися вдалою інвестицією для жителів холодних європейських країн.
РБК-Україна перевірило, за скільки можна купити житло в популярних у туристів регіонах Індонезії, Індії та Шрі-Ланці.
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Індонезія - будинки на Балі та інших островах
Острів Балі в Індонезії - найпопулярніша туристична локація країни, куди злітаються заможні мандрівники з усього світу.
Найзручніший і безпечний спосіб для іноземця інвестувати в нерухомість на Балі - зробити це через іноземну компанію (PT PMA) і отримати сертифікат "Право на будівництво" (Hak Guna Bangunan) і сертифікат про право на використання об'єкта нерухомості протягом 25 років з продовженням ще на 80 років.
Фото: Нерухомість на острові Балі в Індонезії (скріншот РБК-Україна/balipropertiesforsale. com)
Нерухомість на цьому острові коштує від 80 тисяч євро за бунгало з однією спальнею, наприклад, в Чангу-Падонан. У більшості садиб для іноземців передбачені відкриті басейни біля будинку.
Зараз любителі унікальної природи і культури Індонезії все частіше орієнтуються на придбання будинків на інших островах, де будують цілі містечка-резорти для "цифрових кочівників" і тих, хто готовий переїхати в "тропіки з європейським комфортом", витрачаючи на життя в рази менше, ніж у своїх рідних країнах.
Фото: Пляж в Індонезії (facebook.com/ecobeachcity)
Наприклад, на острові Сумба в Індонезії вже будується таке еко-містечко в форматі резорту з виходом на пляж. Охочим отримати там будинок пропонують придбати ділянку землі за 29950 євро, а потім побудувати будинок за ціною від 6500 євро. Насправді це буде оренда і право використання. Відзначається, що на острові є два аеропорти, дороги, а жителі еко-містечка з бунгало будуть забезпечені швидкісним Wi-Fi, електрикою від сонячний батарей і питною водою з опріснювачів, магазинами і банкоматами. Навколо поселення будуть кокосові пальми, рисові поля і водоспади – все, чим славиться природа в регіоні. У майбутньому еко-містечко матиме пляжні та спортивні клуби, басейни, спа, ресторани, коворкінги, школу та супермаркет.
Подібне містечко для айтішників будується на острові Карімунджава, де можна придбати апартаменти за ціною від 69500 євро.
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Гоа і Керала в Індії - житло в туристичних локаціях
До пандемії 2020 року відпочинок і зимівлю в Індії біля океану вибирали чимало наших співгромадян. Деякі переїжджали туди на зимівлю, а хтось купував вілли і ще заробляв на прийомі туристів або здачі в оренду для різних компаній.
На Гоа, найпопулярнішому морському курорті в Індії, придбати будинок пропонують за ціною від 18000 євро. Така пропозиція опублікована на сайті нерухомості propertyunder20k.com.
Фото: Будинок в селі Неура-о-Гранде в Північному Гоа (скріншот РБК-Україна/propertyunder20k.com)
Простора вілла на 3 кімнати, кухню і хол загальною площею 148 кв.м на земельній ділянці в 3,3 сотки в селі Неура-о-Гранде, яка знаходиться за 5 км від найближчого пляжу і 18 км від столиці штату Панаджі з розвиненою інфраструктурою.
Будинок знаходиться на фінальній стадії будівництва, і подібних пропозицій чимало на всьому узбережжі штату.
При цьому купити готову до заселення квартиру в курортних селищах відразу біля моря можна також за цілком доступними цінами. Наприклад, в Даболімі (Північний Гоа) двокімнатна квартира на 60 кв. м на 7 поверсі в будинку з ліфтом коштує 36,5 тисяч євро.
Фото: Квартира, яку продають в курортному містечку Даболім в Гоа (скріншот РБК-Україна/squareyards.com)
Квартира-студія на 53 кв.м із двома санвузлами і паркомісцем продається за 31600 євро в Сераулімі в Південному Гоа. Поруч - ресторан, медпункт, супермаркет, фуд-корт, школи.
У Кералі - іншому популярному серед туристів південному штаті Індії - також можна знайти недорогі будинки в оточенні мальовничої тропічної природи. Наприклад, в Кіліманурі продається будинок на 3 спальні за 30000 євро.
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Шрі-Ланка - "дачі" від 3 тисяч євро
Цей острів в Індійському океані - ще одне з найпопулярніших у любителів екзотичного відпочинку місце. В останні роки там активно зимували айтішники з України та інших країн, при цьому недорогі будинки за 10-30 доларів на добу українці часто орендували у своїх же співгромадян.
Стати власником "дачного будинку" на Шрі-Ланці можна за невеликі гроші. Наприклад, за 3207 євро у Катуняка Адіамбалама продається будинок на 3 спальні загальною площею 173 кв.м з ділянкою 5,8 соток. За 2 км від аеропорту Катуняка, поруч - супермаркети, ресторани. До пляжної лінії - кілька кілометрів.
Фото: Приклади бюджетних будинків на Шрі-Ланці (скріншот РБК-Україна/ lankapropertyweb.com)
Чимало пропозицій будинків на Шрі-Ланці - за ціною 8-15 тисяч євро. Наприклад, в тому ж регіоні в 3 км від аеропорту продається невеликий будинок за 9355 євро - на 2 спальні загальною площею 89 квадратних метрів на ділянці 2 сотки.
На терміновий продаж виставлений будинок в селищі Удугампола (в 7 км від міста Гампаха і в 10 км від міста Джа Ела) за 18175 євро. Це новий дім із меблями на 3 спальні загальною площею 92 кв.м на ділянці 2 сотки.
З іншого боку, розраховувати на покупку розкішних вілл і басейнами на березі океану за копійки не варто – такі особняки з доглянутими ділянками зараз на Шрі-Ланці коштують від 100000 євро.
Нагадаємо, ми писали, скільки коштують квартири біля моря в Болгарії.