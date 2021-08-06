Curiosity святкує дев'яту річницю на Червоній планеті: які відкриття зробив марсохід
США , П'ятниця 06 серпня 2021 19:32
Починаючи з 26 листопада 2011 року, після 254 днів космічної подорожі, марсохід Curiosity успішно приземлився на Червону планету. Протягом дев’яти років апарат досліджував планету й зробив чимало відкриттів.
Чим саме відзначився марсохід Curiosity
Завдяки його спостереженням, вчені дізналися, що на Марсі в кратері Гейла колись існувала система озер, яка, можливо, підтримувала життя на території протягом неймовірного довгого часу;
Під час сходження по одному з масивів й ретельного дослідження гірських порід виявилося, що на Червоній планеті колись існував теплий та вологий клімат, який пізніше змінився на сухий та крижаний;
Curiosity виявив на Марсі органічні хімічні речовини. Зокрема, деякі з них навіть містять вуглець;
Марсохід також виявив на планеті метан, який на Землі виробляють живі істоти, втім є теорія, що на Червоній планеті він утворюється завдяки абіотичним процесам.
Протягом дев’яти років на Марсі, апарат подолав відстань завдовжки 25,98 кілометра. Як відзначають вчені, марсохід і надалі перебуває в хорошому стані.
Сьогодні ж Curiosity направляється до гірської ділянки, яка багата на сульфатні породи. На початку підйому марсохід вияв глину, яка утворюється виключно при наявності води.