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Curiosity святкує дев'яту річницю на Червоній планеті: які відкриття зробив марсохід

Автор: Сергій Пишкін

Починаючи з 26 листопада 2011 року, після 254 днів космічної подорожі, марсохід Curiosity успішно приземлився на Червону планету. Протягом дев’яти років апарат досліджував планету й зробив чимало відкриттів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NASA.

Чим саме відзначився марсохід Curiosity

  • Завдяки його спостереженням, вчені дізналися, що на Марсі в кратері Гейла колись існувала система озер, яка, можливо, підтримувала життя на території протягом неймовірного довгого часу;
  • Під час сходження по одному з масивів й ретельного дослідження гірських порід виявилося, що на Червоній планеті колись існував теплий та вологий клімат, який пізніше змінився на сухий та крижаний;
  • Curiosity виявив на Марсі органічні хімічні речовини. Зокрема, деякі з них навіть містять вуглець;
  • Марсохід також виявив на планеті метан, який на Землі виробляють живі істоти, втім є теорія, що на Червоній планеті він утворюється завдяки абіотичним процесам.
  • Протягом дев’яти років на Марсі, апарат подолав відстань завдовжки 25,98 кілометра. Як відзначають вчені, марсохід і надалі перебуває в хорошому стані.

Сьогодні ж Curiosity направляється до гірської ділянки, яка багата на сульфатні породи. На початку підйому марсохід вияв глину, яка утворюється виключно при наявності води.

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