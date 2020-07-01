Вартість лікування "Ремдесевіром" при COVID-19 складе 2,340 дол. для розвинених країн, - Шимків

Фото: Дмитро Шимків (прес-служба)

"Ремдесевір" на сьогодні є єдиним препаратом, який отримав дозвіл від Управління по контролю за продуктами і ліками США для лікування COVID-19

Фармацевтичний гігант Gilead, який випускає препарат "Ремдесевір", включений до протоколу терапії при COVID-19, встановив ціну на одну ампулу і курс лікування.

Про це написав голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків на своїй сторінці в Facebook, коментуючи відкритий лист головного виконавчого директора Gilead Sciences Даніеля Про'Дея.

За його словами, вартість однієї ампули складе $390, а п'ятиденного курсу (6 ампул) - $2,340 для пацієнта.

"Це ціни для розвинених країн. Приватні страхові компанії в США заплатять $520 за ампулу. Для країн, що розвиваються ціна нижча, зокрема, в Індії це буде від $66 до $79 за ампулу. Звичайно, все буде залежати від додаткових витрат на реєстрацію та окремих умов країн", - зазначив Шимків.

Голова ради директорів Darnitsa Group також додав, що загальна вартість розробки склала близько $1 млрд. Всього Gilead планує випустити 2 мільйони доз до кінця року.

У відкритому листі головного виконавчого директора Gilead Sciences Даніеля Про'Дея також говориться, що ціна однієї ампули "Ремдесевіра" значно нижче ринкової.

"В нормальних умовах ми б інакше оцінювали вартість. Перші результати дослідження у госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 показали, що "Ремдесевір" скорочував час до одужання в середньому на чотири дні. Якщо взяти приклад Сполучених Штатів, то більш ранні виписки з лікарні дозволять заощадити приблизно $12 000 на пацієнта. Це буде суттєвою економією для системи охорони здоров'я країни", - зазначив О'Дей.

Нагадаємо, "Ремдесевір" на сьогодні є єдиним препаратом, який отримав дозвіл від Управління по контролю за продуктами і ліками США для лікування COVID-19. Цей препарат вже схвалений для лікування коронавірусної хвороби низкою країн, зокрема, Японією, ЄС, США.

"Ремдесевір" також включений МОЗ України в оновлений протокол з лікування COVID-19. Препарат був розроблений у 2015 році біофармацевтичною компанією Gilead і застосовувався під час епідемії лихоманки Ебола в Африці, а також для лікування SARS та MERS, які входять в групу коронавірусних інфекцій.

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Автор: РБК-Україна