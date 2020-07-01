Cтоимость лечения "Ремдесевиром" при COVID-19 составит 2,340 долл. для развитых стран, - Шимкив

Фото: Дмитрий Шимкив (пресс-служба)

"Ремдесивир" на сегодня является единственным препаратом, который получил разрешение от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США для лечения COVID-19

Фармацевтический гигант Gilead, который выпускает препарат "Ремдесевир", включенный в протокол терапии при COVID-19, установил цену на одну ампулу и курс лечения.

Об этом написал председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив на своей странице в Facebook, комментируя открытое письмо главного исполнительного директора Gilead Sciences Даниэля О'Дея.

По его словам, стоимость одной ампулы составит $390, а пятидневного курса (6 ампул) - $2,340 для пациента.

"Это цены для развитых стран. Частные страховые компании в США заплатят $520 за ампулу. Для развивающихся стран цена ниже, в частности, в Индии это будет от $66 до $79 за ампулу. Конечно, все будет зависеть от дополнительных расходов на регистрацию и отдельных условий стран", - отметил Шимкив.

Глава совета директоров Darnitsa Group также добавил, что общая стоимость разработки составила около $1 млрд. Всего Gilead планирует выпустить 2 миллиона доз к концу года.

В открытом письме главного исполнительного директора Gilead Sciences Даниэля О'Дея также говорится, что цена одной ампулы "Ремдесивира" значительно ниже рыночной.

"В нормальных условиях мы бы иначе оценивали стоимость. Первые результаты исследования у госпитализированных пациентов с COVID-19 показали, что "Ремдесивир" сокращал время до выздоровления в среднем на четыре дня. Если взять пример Соединенных Штатов, то более ранние выписки из больницы позволят сэкономить примерно $12 000 на пациента. Это будет существенной экономией для системы здравоохранения страны", - отметил О'Дей.

Напомним, "Ремдесивир" на сегодня является единственным препаратом, который получил разрешение от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США для лечения COVID-19. Этот препарат уже одобрен для лечения коронавирусной болезни рядом стран, в частности, Японией, ЕС, США.

"Ремдесивир" также включен Минздравом Украины в обновленный протокол по лечению COVID-19. Препарат был разработан в 2015 году биофармацевтической компанией Gilead и применялся во время эпидемии лихорадки Эбола в Африке, а также для лечения SARS и MERS, которые входят в группу коронавирусных инфекций.

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Автор: РБК-Украина