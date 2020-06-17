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США запроваджують нові санкції проти Сирії, під них підпадає Асад і прихильники

Новини » В світі     17.06.2020 - 15:32
США запроваджують нові санкції проти Сирії, під них підпадає Асад і прихильники
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Санкції вводяться за "жорстокі дії проти сирійського народу"

У середу, 17 червня, Державний секретар США Майк Помпео заявив, що влада країни запроваджує нові санкції проти Сирії. Вони торкнуться президента країни Башара Асада і його прихильників.

Про це Помпео написав у Twitter.

За його словами, санкції вводяться за "жорстокі дії проти сирійського народу".

"Сьогодні ми починаємо послідовну кампанію санкцій проти режиму Асада у відповідності з Законом Цезаря, який дозволяє застосування жорстких економічних санкцій для притягнення до відповідальності режиму Асада і його прихильників за їх жорстокі дії проти сирійського народу", - заявив Помпео.

Нагадаємо, за даними Amnesty International, у Сирії урядові війська спільно з російськими союзниками цілеспрямовано уражають з землі та повітря школи та лікарні.

Також РБК-Україна писало, що влада США звинуватила міністра оборони Сирії Алі Абдуллу Айюба у перешкоджанні припинення вогню на півночі країни та ввели проти нього санкції.

У березні Помпео заявляв, що військові Російської Федерації вбили десятки турецьких солдатів в ході ескалації в Сирії.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиБашар АсадСиріяСанкції
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