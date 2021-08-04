CreditPlus дарує електрокар — надкосмічна акція "Як тобі таке, Макс?"

«Як тобі таке, Макс?» — нова акція від CreditPlus. Кожен клієнт автоматично стає учасником, якщо візьме або подовжить кредит. Головний приз — електрокар найвідомішого бренду у світі.

Ілон винайшов — кататися будете ви! CreditPlus дарує Tesla* в межах акції для нових і повторних клієнтів. Крім головного призу, на учасників чекають бонусні подарунки, які компанія буде розігрувати щомісяця: роботи-пилососи Xiaomi Mi Robot Vacuum, Електрогрилі TEFAL OptiGrill +, а також навушники Xiaomi Redmi Airdots. Подробиці можна дізнатися на CreditPlus.

Щоб стати учасником, необхідно виконати одну з умов на вибір:

оформити кредит онлайн мінімум на 10 днів на будь-яку суму;

подовжити поточний кредит.

Акція стартувала 21 липня і триватиме до 19 грудня 2021. У цей період можна брати необмежену кількість нових кредитів або подовжувати строк поточних. Чим більша активність, тим вищий шанс на перемогу. Переможці кожного з турів, які вже отримали свої призи, можуть знову взяти участь в акції. Для цього потрібно повторно виконати одну з умов: взяти або подовжити кредит.

Переможці визначаються за допомогою незалежної платформи — рандомайзера random.org. Онлайн-жеребкування записується на відео, після чого трансляція з іменами переможців публікується на офіційній сторінці CreditPlus у Facebook. Також представники компанії особисто зв'язуються з учасниками та повідомляють про виграш. Більш детальна інформація доступна на сайті CreditPlus.

Про компанію

CreditPlus (ТОВ «Авентус Україна») входить у топ-3 найкращих компаній України у сфері онлайн-кредитування за версією незалежного порталу finance.ua. З моменту виходу на ринок у 2017 році CreditPlus регулярно проводить акції для клієнтів. Під час попередньої тримісячної акції «Плюс ДАВ — на море злітав» три переможці виграли сертифікати на подорожі до будь-якої країни на вибір. Ще 55 щасливчиків отримали електронні сертифікати в Rozetka на 2000 грн.

*Під виграшем мається на увазі призовий фонд у грошовому еквіваленті для покупки автомобіля Tesla Model 3.