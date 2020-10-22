У Creascope-DDW розповіли підприємцям, як розвивати соціально відповідальний бізнес

Українські підприємці отримали можливість взяти участь у конференції Creascope-DDW і поспілкуватися з учасниками Dutch Design Week в Ейндховені в онлайн режимі. Захід організовано в рамках ініціативи ЄС EU4Business та за підтримки ЄБРР.

Про це йдеться в прес-релізі організаторів заходу.

У рамках заходу, європейські дизайнери представили своє бачення рішень головних завдань 2020 року, багато з яких можна застосовувати вже сьогодні.

Своєю чергою, Сгеаѕсоре розробив спеціальний формат Creascope-DDW live online - блоки прямих включень, трансляцій і інтерв'ю з голландськими експертами дизайну на тему "Сталість у майбутньому".

Як зазначають організатори, такий формат спілкування дозволить українським підприємцям краще зрозуміти, чому саме з допомогою дизайнера власники компаній можуть винаходити і впроваджувати нові ідеї та способи виробництва, побудувати стратегію сталого розвитку, а також збільшити прибуток.

"Сьогодні у світі відбувається принципова зміна ролі дизайну — це вже не про "створення красивих речей", а про фокусування на природних джерелах, процесах і товариства в теперішньому моменті. Мова йде не тільки про збереження, а й про наш внесок у відновлення екосистем, про використання знань і умінь дизайнерів для вирішення екологічних і соціальних проблем", - підсумовує головний посил конференції один з її учасників Леонн Куппен зі студії YKSI EXPO (Нідерланди).

При цьому, як зазначає засновник конференції Creascope Тетяна Стаховська, всі ті вимоги, які сьогодні виставляються до дизайнерів, також стоять перед бізнес-моделями, і в найближчому майбутньому будуть виглядати так: скоротити або звести до нуля витрати ресурсів природи; перевстановити нові взаємовідносини людини з навколишнім середовищем; модернізувати всі виробничі цикли; зробити процеси циркулярними і витягти з усього цього не тільки користь, але і прибуток.

"Сталий розвиток - не тільки витрати для компанії. Споживачі все більше звертають увагу на турботу про навколишнє середовище і при виборі, де пообідати або купити одяг дивляться, звідки надходить сировина і наскільки екологічне виробництво бренду. І дохід таких компаній з кожним роком зростає", - пояснюють організатори конференції.

За словами Стаховської, в нинішніх умовах виживають тільки ті, хто думає наперед про бізнес в ключі навколишнього світу.

Нагадаємо, Ініціатива Європейського Союзу "EU4Business" є спільною ініціативою, яка охоплює всю діяльність ЄС, спрямовану на підтримку МСП у країнах Східного партнерства.

"EU4Business" охоплює 43 проекти в країнах Східного партнерства, які реалізуються на регіональному та двосторонньому рівнях. Загальний активний портфель підтримки ЄС у рамках ініціативи "EU4Business" становить майже 320 млн євро, які допомогли додатково залучити понад 1,96 млрд євро у вигляді кредитів, наданих банками-партнерами для МСП у регіоні.