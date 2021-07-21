COVID-вакцину Pfizer почнуть виготовляти в Південній Африці

Південноафриканська компанія Biovac, яка базується у Кейптауні, розпочне виробництво вакцини Pfizer/BioNTech від COVID-19. Це вперше вакцина Pfizer буде виготовлятися на території Африки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Виготовлену в ПАР вакцину планують розповсюджувати по всій Африці, щоб допомогти задовольнити гостру потребу континенту в додаткових дозах вакцини на тлі недавнього сплеску випадків захворювання.

Компанія Biovac отримає великі партії інгредієнтів для виготовлення вакцини з Європи, змішає їх, помістить у флакон та упакує для поширення. Очікується, що виробництво вакцини в ПАР почнеться у 2022 році. Мета - виготовити понад 100 млн доз вакцини за рік.

Гендиректор Pfizer Альберт Бурла сказав, що компанія хоче надати доступ до своєї вакцини людям по всьому світу, але переважна більшість доз вакцини було продано за двосторонніми угодами в багаті країни.