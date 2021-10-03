COVID-вакцинація в Україні: за добу зробили щеплення майже 53 тисячі людей
Фото: в Україні за добу зробили щеплення майже 53 тисячі людей (УНІАН)
В Україні за добу вакцинували від коронавірусу майже 53 тисячі людей. Одну дозу отримали 28 800 людей, повністю імунізовані - 24 190 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
Протягом доби працювали:
- 500 мобільних бригад,
- 1 706 пунктів щеплення;
- 385 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 173 270 людей, з них отримали одну дозу - 7 173 268 людей.
Повністю імунізовані та отримали дві дози - 5 755 315 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 12 928 583 щеплення.