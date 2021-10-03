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COVID-вакцинація в Україні: за добу зробили щеплення майже 53 тисячі людей

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Київ, Неділя 03 жовтня 2021 09:20
COVID-вакцинація в Україні: за добу зробили щеплення майже 53 тисячі людей Фото: в Україні за добу зробили щеплення майже 53 тисячі людей (УНІАН)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за добу вакцинували від коронавірусу майже 53 тисячі людей. Одну дозу отримали 28 800 людей, повністю імунізовані - 24 190 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Протягом доби працювали:

  • 500 мобільних бригад,
  • 1 706 пунктів щеплення;
  • 385 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 173 270 людей, з них отримали одну дозу - 7 173 268 людей.

Повністю імунізовані та отримали дві дози - 5 755 315 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 12 928 583 щеплення.

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