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COVID-статистика погіршується: в Україні 1356 нових заражень

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Київ, Вівторок 31 серпня 2021 08:17
COVID-статистика погіршується: в Україні 1356 нових заражень Фото: в Україні ріст COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Коронавірусом в Україні за минулу добу захворіли ще 1356 людей. Найбільше заражень за добу виявили в Києві та Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу госпіталізували 470 осіб; летальних випадків - 51; одужали - 1 257 осіб. Вчора протестували методом ПЛР - 21 236 осіб, методом ІФА - 7 031 особа, експрес-тестами - 17 747 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (204), Харківській (144), Одеській (127), Луганській (106) та Чернівецькій (87) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 286 296 осіб;
  • одужали - 2 207 940 осіб;
  • летальних випадків - 53 789.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я прогнозують ще 236 тисяч смертей від коронавірусу до кінця року.

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Мінстерство охорони здоров'я України Коронавірус
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COVID-статистика погіршується: в Україні 1356 нових заражень
COVID-статистика погіршується: в Україні 1356 нових заражень
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