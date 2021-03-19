COVID у Києві: летальність збільшилася в півтора рази, лікарні майже заповнені
У Києві продовжує погіршуватися ситуація з коронавірусом. З січня летальність від COVID у столиці зросла в півтора раза, лікарні вже заповнені більш ніж на 74%.
За його словами, з початку пандемії в столиці знаходиться максимальне число пацієнтів з COVID.
"Якщо раніше більшість госпіталізованих це були люди старшого віку, то тепер більше стали хворіти більше молоді кияни. Багато пацієнтів - це 30-40 річні мешканці столиці", - заявив Кличко.
Мер столиці зазначив, що у порівнянні з січнем в Києві збільшилися всі показники COVID.
"Захворюваність збільшилася майже в 2 рази. І продовжує зростати. Летальність від вірусу - в півтора раза. Тільки в останні дні фіксують від 24 до 30 смертей на добу. Кількість госпіталізованих збільшилася більш ніж в 2 рази. З них хворих у важкому стані - у два рази більше, ніж у січні", - повідомив він.
Кличко додав, що 90% пацієнтів потребують кисневої підтримки. Зараз у Києві на апаратах ШВЛ знаходяться 50 осіб, тоді як два місяці тому в середньому було 25.
"Такої кількості людей під апаратами штучної вентиляції легенів у нас поки не було. Так званий антирекорд", - сказав мер Києва.
Нагадаємо, вчора Київ посилив заходи карантину. Жорсткі обмеження наберуть чинності з 20 березня і триватимуть до 9 квітня.
Раніше РБК-Україна писало, що столиця України офіційно потрапила в "червону" зону карантину. Вже сьогодні держкомісія може посилити карантин у Києві.
Зазначимо, вчора у Києві зафіксували найбільше нових випадків COVID серед регіонів України - заразилися 1210 осіб.