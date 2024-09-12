COVID-19 все еще существует. Названы три области Украины, где больных больше всего

В Украине по состоянию на 36 неделю (01-08.09) эпидемиологи фиксируют снижение количества лиц с положительными результатами на COVID-19 на 14,6% по сравнению с 35 неделей. Однако в 3 областях люди болели больше.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали в Центре Общественного здоровья.

Известно, что с 1 по 8 сентября было зарегистрировано 12 436 человек с положительным результатом на COVID-19. До этого заболело 14 566 граждан.

Наибольшее количество случаев COVID-19 было зарегистрировано в Хмельницкой (66 случаев на 100 000 населения), Сумской (65 случаев на 100 000 населения) и Николаевской (63 случаев на 100 000 населения) областях.

Отмечается, что вторую неделю подряд в Киеве заболеваемость COVID-19 показывает тенденцию к снижению. Эпидемиологи подчеркнули, что на 36 неделе было зарегистрировано на 18,6% больных меньше по сравнению с 35 неделей.

Также специалисты зарегистрировали 33 летальных случая среди больных граждан. Умершие были в возрасте 45 - 93 года. Среди них было 15 мужчин и 18 женщин. Они имели сопутствующие болезни ИБС – у 60,6%, а у 27,3% был сахарный диабет, или сочетание в анамнезе нескольких хронических болезней.

Сообщается, что только один из умерших имел профилактическую прививку против COVID-19 в течение последних 12 месяцев. Это, как отметили в Центре, лишний раз подчеркивает эффективность вакцин и наличие противовирусных препаратов, что снижает тяжесть и смертность, особенно среди уязвимых групп населения.

COVID-19 в Украине по состоянию на 2024 год

В 2024 году COVID-19 в Украине, хотя уже нет масштабов пандемии, остается одной из главных проблем. К сожалению, военные действия, разрушение медицинской инфраструктуры и нарушение доступа к медицинским услугам значительно усложнили борьбу с инфекционными заболеваниями, включая COVID-19.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2024 году все еще наблюдаются вспышки инфекции, особенно в регионах, где доступ к медицинской помощи ограничен. Среди главных проблем – недостаточная вакцинация из-за трудностей с доставкой вакцин в пострадавшие или оккупированные регионы и общие препятствия в функционировании системы здравоохранения. Также из-за понижения тестирования становится сложнее оценить реальное количество случаев заболевания.