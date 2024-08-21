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В августе в Украине зафиксировали более 26 тысяч случаев COVID-19, - Минздрав

Украина, Среда 21 августа 2024 20:14
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В августе в Украине зафиксировали более 26 тысяч случаев COVID-19, - Минздрав Фото: в августе в Украине зафиксировали более 26 тысяч случаев COVID-19 (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

За последние три месяца в Украине наблюдается рост количества случаев заражения новым штаммом коронавируса FLiRT. В первой половине августа заболели более 26 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина.

"В июне COVID-19 заболели 2300 украинцев, в июле, когда начали регистрировать появление штамма, - почти 11,5 тысячи. За первую половину августа уже зафиксировали более 26 тысяч больных", - рассказал Кузин.

По его словам, появление нового штампа коронавируса в Украине ожидаемо, но оно вызвало более ранний прирост заболеваемости, чем прогнозировали ранее. Характерной особенностью FLiRT является быстрое распространение, вызывающее волнообразную заболеваемость

"Вместо этого течение этого заболевания классическое для всего подвида "Омикрон". Оно предусматривает достаточно легкое течение у людей, имеющих полный курс вакцинации", - пояснил главный санитарный врач.

Он отметил, что наибольшие риски тяжелого течения вирусной болезни имеют украинцы старше 60 лет и те, кто имеет сопутствующие неинфекционные заболевания.

Кузин также добавил, что в Украине штамм FLiRT не характеризуется повышенным уровнем госпитализации. Сейчас количество пациентов, которые попадают в больницы, колеблется от 2 до 2,5 тысячи.

COVID-19 в Украине.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщал, что в июле заболеваемость COVID-19 в Украине увеличилась в шесть раз. В частности, в июне было зарегистрировано около 2 тысяч случаев, а в июле это количество возросло почти до 12 тысяч.

Кроме того, в Киеве растет количество тяжелых больных COVID-19. В частности, за прошедшие сутки было госпитализировано 34 человека.

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