Cosmolot запускає авторизацію гравців за допомогою цифрових документів у застосунку Дія

Перше ліцензійне онлайн-казино Cosmolot впровадило верифікацію за допомогою цифрових документів у Дії.

Підтвердження особистості гравця – обов'язкова та важлива процедура безпеки для ігорного бізнесу. Щоб розпочати гру, необхідно підтвердити вік, належність платіжних карток, відсутність інших акаунтів на сайті та залежності від азартних ігор. Саме якість авторизації відрізняє легальні компанії від тіньових — ліцензійне казино не допустить до ігор непідтверджених користувачів, що не відповідають вимогам законодавства.

Інтеграція сервісу також прискорить верифікацію нових профілів. Раніше гравці завантажували фотографії паспорта або ID-картки вручну і чекали на відповідь до 24 годин. Тепер користувачі можуть додати документи через застосунок Дія за кілька кліків і одразу перейти до розваг на сайті Cosmolot.

«Партнерство з Міністерством цифрової трансформації дає нам змогу гарантувати захист особистих даних користувачів та розвивати принципи відповідальної гри, — каже Сергій Потапов, СЕО Cosmolot. — Підтверджуючи документи через сервіс Дія, ми не лише прискорюємо процес реєстрації, а й підвищуємо довіру наших гравців до розважальної платформи».