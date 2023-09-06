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Cosmolot Airlines: первые 15 ударных Punisher были переданы самым эффективным экипажам

 

Украинская компания COSMOLOT отчиталась о передаче первых 15 ударных БПЛА Punisher ВСУ. Главная особенность новых БПЛА – инновационная технология, отличающаяся устойчивостью к РЭБ и позволяющая уничтожать врага в глубоком тылу.

Недавно компания Cosmolot анонсировала создание крупнейшего авиафлота ударных БПЛА – Cosmolot Airlines. 100 млн грн на авиафлот компания перечисляет из собственной прибыли, а не благодаря донатам и сборам. Фокус компании на финансировании инновационного оружия — мощная поддержка армии, вера в Победу, призыв к развитию отечественного военного производства и инвестиция в будущую технологическую мощь Украины.

“Простота, легкость и точность – три основных характеристики Punisher. Но самое главное, что инновационный комплекс устойчив к РЭБ. Ведь враждебная радиоэлектронная борьба уже не позволяет работать по объектам как год назад. Теперь, благодаря Punisher, мы имеем преимущество над врагом» — Ярема, военнослужащий ВСУ, член экипажа Punisher.

50 БПЛА Punisher для Cosmolot Airlines оборудованы уникальной модификацией. Комплекс PUNISHER GEN III B COSMO позволяет:

  • выполнять задачи в сложных условиях активного подавления сигналов GPS и телеметрии;
  • увеличить количество задач одного дрона благодаря устойчивости к влиянию всех существующих вражеских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и новым элементам связи, созданным украинскими инженерами специально для модификации COSMO;
  • планировать использование ударных дронов с эффективным применением тактики роя – групповой атаки цели;
  • эффективно уничтожать БК, командные пункты, склады и базы оснастки врага в глубоком тылу.

“Сегодня мы передаем в подразделения ВСУ первую партию из 15-ти РЭБостойких многоразовых ударных дронов Punisher в рамках инициативы Cosmolot Airlines. В целом при участии и финансировании компании Cosmolot мы производим партию из 50 таких модернизированных устойчивых к РЭБ БПЛА. Эти дроны позволяют наносить поражение врагу даже в зонах, где активно работают враждебные РЭБ. — комментирует Максим Субботин, представитель команды разработчиков Punisher

Донатим на ВСУ, поддерживаем украинских военных изобретателей и приближаем Победу совместными усилиями!

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