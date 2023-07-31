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Cosmolot Airlines: 100 млн грн на 50 ударных БПЛА

Новина українською →
Понедельник 31 июля 2023 16:14
Cosmolot Airlines: 100 млн грн на 50 ударных БПЛА

В Украине создают первый авиафлот ударных дронов Cosmolot Airlines. Инициатор и благотворитель проекта – украинская компания COSMOLOT. Авиафлот стоимостью 100 млн грн – это 50 модернизированных БПЛА Punisher нового поколения с инновационной технологией, которая устойчива к РЭБ и позволяет уничтожать врага в глубоком тылу.

COSMOLOT выделяет средства по собственной прибыли, а не благодаря донатам и сборам. Цель кампании – усилить фронт современными технологиями и поддержать развитие новейшего украинского изобретательства. Сосредоточение компании на финансировании инновационного оружия – инвестиция в Победу и инвестиция в будущую технологическую мощь Украины.

Почему именно БПЛА? Современные подходы и новейшие технологии помогают одерживать победу на поле боя. Европейские эксперты называют войну в Украине "войной дронов", так что именно БПЛА нового поколения является одним из главных компонентов эффективного уничтожения врага. Эффективность БПЛА Punisher не раз была доказана на поле боя.

Почему именно Punisher? БПЛА Punisher — это первый украинский ударный дрон, разработанный командой украинских ветеранов. Главные преимущества БПЛА – это многократное использование, скорость и незаметность, а сам БПЛА не имеет аналогов в мире.

50 БПЛА Punisher для Cosmolot Airlines оборудованы уникальной модификацией COSMO.

PUNISHER GEN III B COSMO это:

  • возможность выполнять задачи в сверхсложных условиях подавления сигналов GPS и телеметрии;
  • устойчивость к влиянию всех существующих вражеских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и новым элементам связи. Модификация COSMO была разработана украинскими инженерами специально для новых Punisher;
  • использование ударных дронов с эффективным применением тактики роя – групповой атаки цели.
  • эффективно уничтожение вражеских командных пунктов, складов боеприпасов и баз в глубоком тылу.

Поддерживаем Вооруженные Силы Украины, помогаем украинским военным изобретателям и Калим Победу вместе!

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